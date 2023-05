Rzucił w kobietę bezprzewodowym głośnikiem, później pobił i zaatakował jeszcze dwie osoby

Do zdarzenia doszło w niedzielę (21 maja) na jednej z ulic Rzeszowa. 55-letnia kobieta, spacerująca z 21-letnim synem, została zaatakowana przez nieznanego im mężczyznę. - Mężczyzna zaatakował nagle, bez żadnej przyczyny i powodu - opisuje aspirant sztabowy Magdalena Żuk, rzeczniczka rzeszowskiej policji.

Jak dodaje, napastnik miał najpierw rzucić w kobietę bezprzewodowym głośnikiem. - Przewrócił ją na ziemię, kopał i uderzył szklaną butelką w głowę. Wyzywał i groził, że ją zabije. Gdy syn próbował pomóc matce, został dwukrotnie kopnięty w głowę. Gdy kobieta próbowała zadzwonić po pomoc, napastnik wyrwał jej z dłoni telefon i rzucił nim o ziemię, uszkadzając go - relacjonuje Żuk.

Kobieta została przewieziona do szpitala. Jej syn - jak informuje policja - nie odniósł poważniejszych obrażeń.

29-latek usłyszał zarzuty

Mundurowi uzyskali od pokrzywdzonych rysopis napastnika i przystąpili do jego poszukiwań. - Ustalili, że ten sam mężczyzna uszkodził jeszcze zaparkowany na ulicy Starzyńskiego pojazd marki dodge, wybijając w nim dwie szyby boczne - przekazuje oficer prasowa rzeszowskiej policji. W poniedziałek w nocy policjanci zatrzymali napastnika. Dzień później funkcjonariusze przedstawili mężczyźnie zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała 55-latki i jej syna oraz 13-latka. Jak przekazuje policja, 29-latek usłyszał także zarzut dotyczący kierowania wobec kobiety gróźb karalnych, uszkodzenia jej mienia oraz uszkodzenia pojazdu. - Podejrzany przyznał się tylko do uszkodzenia pojazdu. Skorzystał przy tym z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień - mówi Żuk.