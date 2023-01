Na osiedlu znaleziono ciało 25-latka. Miał obrażenia. Policja sprawdza, czy padł ofiarą przestępstwa

czytaj dalej

Sara James ponownie wystąpiła w "America's Got Talent" znajdując się wśród uczestników gwiazdorskiej edycji programu. Za swoje wykonanie piosenki "As It Was" Harry'ego Stylesa otrzymała od publiczności owacje na stojąco. Cały odcinek z udziałem 14-letniej Polki będzie miał premierę w poniedziałek wieczorem czasu amerykańskiego.