Za pierwszym razem odmówiono jej rejestracji, ponownie zgłasza swój start w wyborach w Rzeszowie

Jak przekazał podczas poniedziałkowej konferencji pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego Polska 2050 Włodzimierz Zydorczak, komitet ma czas do 19 maja, by zebrać wymaganą liczbę podpisów pod kandydaturą Grzywy. Zgłoszenie nastąpi w poniedziałek o godzinie 16.

Komitet wyborczy nie jest tożsamy z ruchem Szymona Hołowni, co podkreślono także na poniedziałkowej konferencji prasowej, która odbyła się na Rynku w Rzeszowie.

Zbierają podpisy

Będzie to kolejne zgłoszenie Małgorzaty Grzywy jako kandydatki KW Polska 2050 na prezydenta Rzeszowa (Grzywa m.in. w latach 2010-2014 była wójtem gminy Oświęcim). W kwietniu br. Miejska Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji jej kandydatury w wyborach na włodarza miasta z powodu braku wymaganej liczby podpisów.

- (Wniosek) zostanie złożony. Nie musi być wszystkich podpisów, ponieważ na zebranie podpisów jest czas do 19 maja. Zgłoszenia można dokonać nie mając (wymaganej liczny) podpisów. Komisja informuje wtedy o terminie, do którego należy je uzupełnić. Tak więc nie będziemy mieli na dzisiaj wszystkich podpisów, bo one są zbierane, ale formalnie o godzinie 16 tego zgłoszenia dokonamy – zapowiedział pełnomocnik wyborczy KW Polska 2050.