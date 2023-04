Lekarze wycięli pacjentce ogromnego guza. Miał metr średnicy, ważył 100 kilogramów

czytaj dalej

Prokuratura nadal poszukuje listem gończym handlarza bronią Andrzeja Izdebskiego, który w czasie pandemii miał dostarczyć respiratory na zamówienie Ministerstwa Zdrowia - napisała w środę "Gazeta Wyborcza". - Chcemy mieć 100-procentową pewność, że skremowano naszego poszukiwanego. Trwają wciąż czynności zmierzające do potwierdzenia, że to był on, więc nie ma decyzji o umorzeniu kończącej to postępowanie - mówił dziennikowi rzecznika Prokuratury Regionalnej w Lublinie.