Wjeżdżali autem do zamkniętego sklepu, zabierali alkohol oraz papierosy i uciekali

Policjanci z Rzeszowa wyjaśniali okoliczności dwóch włamań do sklepów. 10 lutego w nocy, nieznani sprawcy włamali się do sklepu przy ul. Wieniawskiego. Dwa dni później, w piątek nad ranem, ktoś w podobny sposób włamał się do sklepu przy ul. Krajobrazowej. Sprawcy najpierw rozbijali witryny sklepów, wjeżdżając w nie daewoo matizem, a następnie kradli papierosy i alkohol. Podczas pierwszego włamania skradli 16 butelek alkoholu i 515 paczek papierosów, za drugim razem było to 45 paczek. Łączna wartość start to ponad dziewięć tysięcy złotych.