Trzy tysiące zdjęć i filmów z dziecięcą pornografią. Prokuratura oskarżyła trzy osoby

Podkarpacki wydział Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom podejrzanym o rozpowszechnianie zdjęć i filmów pornograficznych z udziałem dzieci. Jak przekazali śledczy, zarzuty dotyczą ponad trzech tysięcy plików, którymi podejrzani mieli wymieniać się na portalach społecznościowych i internetowych forach - w ten sposób mieli też pozyskiwać i rozpowszechniać nielegalne treści.

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom podejrzanym o rozpowszechnianie w internecie dziecięcej pornografii. Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński, sprawą zajmuje się Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK. Akt oskarżenia skierowano do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.