Rzeszów. 90-latek zmarł w siedzibie NFZ. "Reanimacja trwała bardzo długo"

Do zdarzenia doszło 20 marca w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie przy ulicy Zamkowej. Służby zostały poinformowane o starszym mężczyźnie, który zasłabł i trwa jego reanimacja. Na miejsce pojechał zespół ratownictwa medycznego i policja. - Potwierdzam, że policja interweniowała w budynku Narodowego Funduszu Zdrowia przy ulicy Zamkowej, doszło tam do zgonu 90-letniego mężczyzny - przekazała aspirant sztabowy Magdalena Żuk, z rzeszowskiej policji. Policjantka po więcej szczegółów odesłała nas do rzecznika prasowego NFZ w Rzeszowie.

Rzecznik NFZ: reanimacja trwała bardzo długo

- Pan przyszedł, kierownik sali zapytał, w czym może pomóc i zaprowadził go do odpowiedniego stanowiska. Kiedy mężczyzna usiadł, pracownicy zauważyli, że jest coś nie tak, że głośno oddycha i zaczyna słabnąć. Nasza pracownica podeszła do mężczyzny, ale w tym momencie zaczął się osuwać - opisuje zdarzenie Śliż. Starszego mężczyznę do przyjazdu karetki pogotowia reanimowali pracownicy NFZ, później czynności przejął zespół ratownictwa medycznego. - Reanimacja mężczyzny trwała bardzo długo, niestety mimo starań naszych pracowników i później lekarzy nie udało się go uratować - zakończył rzecznik rzeszowskiego NFZ. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.