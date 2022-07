24 osoby oskarżone. Prokuratura: czerpali korzyści z prostytucji, dokonywali rozbojów i handlowali narkotykami

Jedna grupa miała czerpać korzyści z prostytucji i zwalczać konkurencję

Czytaj też: Agencja towarzyska pod przykrywką klubu nocnego. Jednego z jej szefów zatrzymali, gdy wysiadł z samolotu Podkreślił, że członkowie grupy pracującym na "mieszkaniówkach" prostytutkom gwarantowali bezpieczeństwo, dyskrecję oraz dużą liczbę klientów z uwagi na brak konkurencyjnych "mieszkaniówek" w okolicy. - Kobieta, która decydowała się świadczyć usługi seksualne w mieszkaniach kontrolowanych przez Daniela G. płaciła kwotę od 150 do 200 złotych za dobowe wynajęcie pokoju. W tej cenie prostytutka, otrzymywała środki czystości oraz ochronę - zaznaczył Borchólski. Wskazał, że - jak ustalili śledczy - "Łoker" zwalczał również konkurencyjne agencje towarzyskie. - W tym celu analizował ogłoszenia zamieszczane na portalach internetowych i wspólnie z kolejnym członkiem grupy przestępczej Piotrem B. dokonywał rozbojów z użyciem noża oraz przedmiotu przypominającego broń palną na kobietach, które nie były "ochraniane" przez grupę - wyjaśnił. W ten sposób grupa miała dokonać siedmiu rozbojów w Dębicy, Jaśle, Tarnowie, Warszawie, Częstochowie, Radomiu, Gorlicach. Jak twierdzą śledczy, kobietom zabierano biżuterię, pieniądze oraz telefony. - Dodatkowo informowano je o możliwości dalszego świadczenia usług seksualnych, ale tylko pod "patronatem" grupy przestępczej, w kontrolowanych przez nią "agencjach mieszkaniowych" oraz na zasadach przez nią określonych. Wiązało się to z koniecznością uiszczania każdego dnia przez kobiety kwoty 200 złotych na rzecz tej grupy - relacjonował prokurator.

Mieli zarobić około 1,5 miliona złotych

Z ustaleń śledczych wynika, że od stycznia 2017 roku do marca 2021 roku oskarżeni na prowadzeniu mieszkaniowych agencji towarzyskich zarobili około 1,5 miliona złotych. W tym czasie - jak wyliczyli prowadzący sprawę - "zatrudniali" co najmniej sto kobiet. - Prokurator oskarżył Daniela G. ps. Łoker o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, czerpanie korzyści z cudzego nierządu oraz rozboje przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów. Pozostałe osoby zostały oskarżone o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz czerpanie korzyści z cudzego nierządu - wyliczył. Danielowi G. grozi do 15 lat więzienia, pozostałym oskarżonym do pięciu lat pozbawienia wolności.