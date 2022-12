Silny wiatr zepchnął autobus do rowu. Jeden z pasażerów trafił do szpitala

Silny wiatr oraz zalegająca na jezdni cienka warstwa lodu przyczyniły się do wypadku, do którego doszło w Rymanowie (woj. podkarpackie). Kierowca kursowego autobusu w wyniku gwałtownego podmuchu wiatru stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Jeden z pasażerów został ranny i trafił do szpitala.