Zostało jej tylko drewno na rozpałkę. "Nie ma żadnej nadziei, żebym kupiła węgiel"

- Już żyję 76 lat, ale takiego czegoś to jeszcze nie było - tak o braku węgla w składach mówi Pani Zofia z Ryglic pod Tarnowem. Kobieta ma niecałe dwa tysiące renty po mężu i do dziś nie zakupiła opału na zimę.

- Sezon grzewczy jest za miesiąc dokładnie, a jak będzie pochmurno i deszczowo, to już we wrześniu trzeba będzie napalić - mówi pani Zofia. Kobieta dodaje, że złożyła wniosek o dodatek węglowy. - Złożyłam, dobre i to. Ja mam niecałe dwa tysiące renty po mężu, tu nie ma się z czym za bardzo gospodarzyć. Może coś po nowym roku się zmieni, może coś będzie lepiej? Już żyję 76 lat, ale takiego czegoś to jeszcze nie było - przyznaje.

- Potrzebuje trzy tony węgla, zawsze od wiosny go kupowałam po trochu, a teraz nie ma w ogóle żadnej nadziei, żebym go kupiła, żadnej - mówi pani Zofia. Dodaje, że ma obecnie tylko trochę drewna, ale jest ono przeznaczone na rozpałkę. - Węgiel musi być, bo to jest piec przystosowany do węgla, a drewnem nie wyciąga takiej temperatury - podkreśla kobieta. Mieszkance Ryglic węgiel próbuje kupić syn. - On mnie tam zapisał, tam, gdzie zawsze kupowałam. Tam był sprawdzony, dobry węgiel, ale zapisy się skończyły. Nie śpię po nocach i nie wiem co wymyślę, czy załatwię, czy nie załatwię, nie mam pojęcia. Róże rzeczy przeszłam w życiu, ale takiej sytuacji nie pamiętam - mówi rozżalona mieszkanka Ryglic.