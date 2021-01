Prokuratura: pili na budowie i skatowali kolegę. Czterej robotnicy mają zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym

Przy ogródkach działkowych znaleziono zwłoki mężczyzny z widocznymi śladami pobicia. Około 60 policjantów przez kilkanaście godzin ustalało, kim był. Okazało się, że mieszkał w innym powiecie, a kilka dni wcześniej rozpoczął pracę na budowie szeregowców. Mieli go pobić pijani współpracownicy i wywieźć ciało w bagażniku.

Czterej mężczyźni z Żywca w wieku 21-38 lat usłyszeli zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym 42-latka. Do przestępstwa miało dojść w Rybniku, ale ciało pokrzywdzonego znaleziono w Żorach. Dlatego sprawę prowadzi żorska prokuratura.

Rozpoznano go dopiero po liniach papilarnych

Nie było wiadomo, kim jest, nie miał przy sobie dokumentów, nikt nie zgłaszał zaginięcia mężczyzny w tym wieku i z tych okolic. Kryminalni z Żor od początku podejrzewali, że doszło do przestępstwa. W jego wyjaśnianiu wsparli ich śledczy z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W sumie nad sprawą pracowało przez kilkanaście godzin około 60 funkcjonariuszy. Zbierali dowody, poszukiwali sprawców, ustalali tożsamość ofiary. W tym celu odwiedzali noclegownie, hotele, miejsca przebywania osób bezdomnych. Ale nikt tam nie kojarzył znalezionego przy ogródkach mężczyznę.

Do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji wysłano odbitki linii papilarnych mężczyzny, utrwalonych na karcie daktyloskopijnej. To przyniosło rozwiązanie kryminalnej zagadki.

Pili razem na budowie

Ustalono, że 42-latek kilka dni przed śmiercią rozpoczął pracę na budowie domków szeregowych w Rybniku i że tam mogło dojść do zabójstwa. Potwierdziły to oględziny miejsca zdarzenia. W pierwszej kolejności śledczy dotarli do szefa firmy budowlanej i dwóch innych pracowników.