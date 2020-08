Pływali po stawie, wywróciła się łódka. 35-latek rzucił się na pomoc kolegom i zniknął pod wodą

Podczas wieczoru kawalerskiego dwaj mężczyźni postanowili popływać łódką. Wpadli do wody. 35-latek, który rzucił im się na ratunek, utonął.

Do tragedii doszło w miejscowości Rudnik Pierwszy (Lubelskie), gdzie grupa mężczyzn wypoczywała w gospodarstwie agroturystycznym nad stawem. O zdarzeniu poinformowała w niedzielę lubelska policja.

Chciał pomóc kolegom

Łódka przewróciła się do góry dnem. Mężczyźni zdołali się na nią wdrapać. - Jeden z pozostających na brzegu wskoczył do wody, aby pomóc kolegom, ale po chwili zniknął pod powierzchnią. Wezwani strażacy wydobyli 35-letniego mieszkańca gminy Batorz ze stawu. Nie udało się go uratować – powiedział rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku młodszy aspirant Paweł Cieliczko.