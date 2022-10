Na zakręcie pojechał prosto, uderzył w dom. Kierowca "najprawdopodobniej zasłabł", zginął na miejscu

czytaj dalej

To jest z jednej strony skrajny nieprofesjonalizm, a z drugiej skrajna nieodpowiedzialność - powiedział na antenie TVN24 były minister gospodarki Janusz Steinhoff, odnosząc się do wypowiedzi na wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. - Wszyscy udziałowcy danej spółki muszą być tak samo traktowani, muszą mieć równy dostęp do wiedzy. Natomiast mamy do czynienia z sytuacją, gdy łamie się nagminnie te zasady - podkreślał.