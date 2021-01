Ksiądz kazał kandydatom do bierzmowania oświadczyć, że nie popierają Strajku Kobiet. Kuria: zasługuje na uznanie 

"Ja, niżej podpisany (…) oświadczam, że nie popieram tzw. strajku kobiet" – takie oświadczenie muszą podpisać kandydatki i kandydaci do bierzmowania w Ropicy Polskiej (Małopolska). Uczniowie muszą też zadeklarować, że usunęli lub wkrótce usuną ze swoich kont w mediach społecznościowych treści wyrażające poparcie dla protestów.

"Ja, niżej podpisany kandydat (kandydatka) do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej, wobec Chrystusa obecnego w Najświętszym oświadczam, że nie popieram tzw. "strajku kobiet", postulatów i żądań sprzecznych z treścią i zasadami naszej katolickiej wiary, na co mogłoby wskazywać obecne na moim koncie na fejsbuku przez dłuższy czas i rozpowszechniane wśród kolegów i koleżanek materiały pochodzące ze stron strajku kobiet i moje osobiste zdjęcie/zdjęcia.

Usunąłem już ze swojego konta powyższe treści, bądź uczynię to w dniu .... ....

Kuria komentuje

Komunikat w tej sprawie wydała kuria w Rzeszowie, pod którą podlega parafia w Ropicy Polskiej. Jak czytamy, oświadczenie do podpisania otrzymało troje uczniów.

Jak przekazał ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, "jednym z ważnych elementów przygotowania do sakramentu bierzmowania jest weryfikacja spójności między deklarowaną wiarą kandydatów a podejmowanymi decyzjami i ich zachowaniem".

- Proboszcz parafii w Ropicy Polskiej, w związku z wątpliwościami czy owa spójność występuje u trzech osób z grupy przygotowującej się do przyjęcia bierzmowania, poprosił je o złożenie pisemnych deklaracji potwierdzających ich wybory moralne. Dzięki temu pomógł im podjąć decyzję o przystąpieniu do sakramentu bierzmowania nie tylko w sposób wolny, ale także bardziej świadomy, co zasługuje na uznanie – ocenia ks. Steczkowski.