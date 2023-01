Pędził ulicami miasta, łamiąc przepisy. Pirat drogowy ukarany dzięki miejskiemu monitoringowi

Pędził ulicami Ropczyc (woj. podkarpackie), nie zwracając uwagi na przepisy drogowe i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Jego brawurową jazdę zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Na podstawie nagrania policja ustaliła tożsamość pirata drogowego i ukarała go grzywną w wysokości 7 tysięcy złotych. 23-latek na 11 miesięcy stracił też prawo jazdy.

Do zdarzenia doszło na ulicy Najświętszej Marii Panny w Ropczycach. Patrol ruchu drogowego zwrócił uwagę na bmw, które nie miało przedniej tablicy rejestracyjnej. - Policjanci pojechali za kierującym, jednak ze względu na znaczną odległość, nie zatrzymali go do kontroli. Kierujący bmw, jadąc ulicami Ropczyc, wykonywał niebezpieczne manewry. Wyprzedzał między innymi pojazdy w miejscach objętych zakazem, w tym na przejściu dla pieszych oraz na łuku drogi - relacjonuje młodszy aspirant Wojciech Tobiasz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach.