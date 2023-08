Czteroletni chłopiec wpadł do oczka wodnego. Po reanimacji trafił do szpitala

czytaj dalej

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby oświadczył, że Stany Zjednoczone są gotowe na szkolenie ukraińskich pilotów na F-16, jeśli Dania i Holandia nie będą miały do tego odpowiednich zasobów do tego. Odniósł się w ten sposób do doniesień "Washington Post" o opóźnieniach w programie szkolenia. Kirby ostrzegł jednak, że będzie to długi proces.