Rogatki opadały, 74-latek wjechał na tory. Nagranie z monitoringu

Zbigniew Ziobro walczy dziś o życie. Toczy tę bitwę z determinacją, po to, by wygrać. I by jak najszybciej - jak tylko to możliwe - wrócić do swoich obowiązków - przekazał w mediach społecznościowych Marcin Warchoł, były zastępca Ziobry w resorcie sprawiedliwości. Zapewnił także, że były minister "najszybciej, jak tylko zdrowie mu pozwoli, stawi się przed komisjami" śledczymi.