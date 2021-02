13-latek tłumaczył, że chciał "tylko" podpalić słomę na dachu. Spłonęła restauracja, straty wynoszą dwa miliony

Restauracja spłonęła w poniedziałek wieczorem. Następnego dnia rano policjanci zaczęli podejrzewać, że było to podpalenie. Ich przypuszczenia potwierdziło nagranie z kamery monitoringu.

"Nie miał świadomości powstania pożaru"

Policjanci dysponowali wizerunkami podpalaczy, którzy szybko zostali ujęci. - Dokładnie po 24 godzinach od zdarzenia zatrzymany został 13-latek. Chłopak przyznał się do podpalenia. Tłumaczył, że podpalając słomę, nie miał świadomości powstania pożaru. Sądził, że spali się jedynie słoma na dachu wiaty – dodał Gwóźdź.

Funkcjonariusze zabezpieczyli zapalniczkę i ubranie, który sprawca miał na sobie w chwili zdarzenia. Małoletni podpalacz trafił do policyjnej izby dziecka. Policjanci ustalili, że towarzyszem nastolatka był jego o rok młodszy kolega.

- Materiały trafią do sądu rodzinnego, gdzie zapadnie decyzja co do dalszych losów sprawcy – podkreślił policjant.