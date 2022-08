Kopali na polu ziemniaki. Maszyna wciągnęła włosy 12-letniej dziewczynce i zerwała jej skórę z głowy

Do wypadku doszło we wsi Raszków w powiecie Jędrzejów w województwie świętokrzyskim. Jak przekazał Paweł Mara, rzecznik jędrzejowskiej policji, w sobotę 12-latka towarzyszyła rodzicom i dziadkowi przy pracach polowych.

- Kopali ziemniaki kombajnem do ziemniaków, podpiętym do traktora - mówi Mara. - Tuż przed godziną 19, gdy maszyna się zatrzymała, dziewczyna weszła między traktor a kombajn. Ustalamy, jak to się stało, że tam się znalazła, co tam robiła. Traktor stał, ale wał do odbioru mocy kombajnu cały czas pracował, najprawdopodobniej dlatego, że ziemniaki przesypywane były na przyczepę. Dziewczynka miała włosy spięte w kucyk. Wałek wciągnął włosy i zerwał skórę z głowy 12-latki - opisuje policjant.