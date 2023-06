25-latek utonął w stawie. Jego kolega, który pływał obok, odpowie za nieudzielenie pomocy

Czworo znajomych spotkało się nad prywatnym stawem w miejscowości Radziemice (woj. małopolskie). W pewnym momencie dwóch mężczyzn weszło do wody. Jeden z nich zaczął tonąć. Nie udało się go uratować.

Grupa osób w wieku od 19 do 25 lat spotkała się nad stawem w Radziemicach na początku czerwca. Jak podaje policja, cała czwórka spożywała alkohol, a następnie 21- i 25-latek weszli do wody, by popływać. Kilka minut później starszy z mężczyzn zniknął pod wodą.