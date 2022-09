42-latek zmarł podczas interwencji policji

czytaj dalej

Jest dobrze, Ukraińcy zwyciężają. To jest ważny moment nie tylko ze względów typowo militarnych, ale ze względów psychologicznych - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 generał dywizji w stanie spoczynku Bogusław Pacek, odnosząc się do ukraińskiej kontrofensywy. Zaznaczył, że "to nie jest jeszcze koniec wojny". Reporter "Faktów" TVN, wieloletni korespondent w Moskwie, Andrzej Zaucha zauważył, że "pod okupacją rosyjską jest 125 tysięcy kilometrów kwadratowych ukraińskich terytoriów". - Żeby to odbić, nie wystarczą dwa takie uderzenia, jak teraz obserwujemy - dodał.