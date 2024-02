Osunęła się jedna ściana, może runąć cały spichlerz. Sąsiednia ulica zamknięta do odwołania

czytaj dalej

Sędzia Anna Kalbarczyk z warszawskiego Sądu Apelacyjnego napisała list do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara z prośbą o cofnięcie jej do Sądu Okręgowego i przeprowadzenie ewentualnej kolejnej procedury nominacyjnej. Zdecydowała się na taki krok, bo nominację do Sądu Apelacyjnego uzyskała w 2019 roku od upolitycznionej neo-KRS. "Decyzja o przyjęciu nominacji była błędna, ale z perspektywy czasu nie była pozbawiona faktycznego sensu" - napisała w liście, którego treść przytoczył portal OKO.press.