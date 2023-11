Radłów. W bójce na stadionie zginął 40-latek. Są kolejni zatrzymani 

Kolejne 16 osób z zarzutami

W związku z tym w ostatnich dniach zatrzymano i doprowadzono do prokuratury 16 osób, którym przedstawiono takie same zarzuty: "działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi i nieustalonymi osobami, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, brali czynny udział w zbiegowisku w trakcie odbywającego się turnieju piłkarskiego, zorganizowanego przez kibiców Unii Tarnów na stadionie Radłovii Radłów w Radłowie wiedząc, że uczestnicy tego zbiegowiska wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na życie innych osób obecnych na stadionie i w jego okolicach, przy czym następstwem tego zamachu była śmierć Łukasza Z.".