Wpadł do szybu windy podczas remontu. 34-latek zginął na miejscu

Pracownik firmy remontowej wpadł do szybu windy. Mężczyzna nie żyje. Według policji budynek prawdopodobnie nie był właściwie zabezpieczony.

Do wypadku doszło we wtorek w Radłowie (woj. małopolskie). Budynek, w którym trwał remont, był przystosowywany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dlatego budowana była w nim winda.