Mała dziewczynka stała na parapecie na trzecim piętrze. Strażacy wyważyli drzwi

"Służby szybko podjęły decyzję - pod oknem pozostała część mundurowych, aby asekurować dziecko, a strażacy i policjanci pobiegli do budynku. Straż pożarna siłowo otworzyła mieszkanie, a policjant wszedł do pokoju, gdzie znajdowała się dziewczynka. Trzylatka weszła z powrotem do mieszkania, gdy do mieszkania wchodziły służby" – relacjonują policjanci.