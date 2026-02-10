Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków
|

Przemysł cierpienia w fabryce szczeniąt. Zarzuty za znęcanie się nad setkami psów

Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Pseudohodowla w Raciborsku funkcjonowała przez blisko dekadę
Pseudohodowla w Raciborsku funkcjonowała przez blisko dekadę
Źródło: KPP w Wieliczce
Blisko 200 psów w trakcie dwóch kontroli zabrano z pseudohodowli w Raciborsku pod Wieliczką. Niektóre były w tak złym stanie, że radiowozami straży miejskiej trafiły wprost do lecznicy. Właściciel fabryki szczeniąt ma na koncie nieprawomocny wyrok za znęcanie się nad 80 innymi psami, pozostali domownicy mają zarzuty. Miejsce to udało się jednak zlikwidować dopiero po niemal dekadzie funkcjonowania. O piekle zwierząt wiedzieli niemal wszyscy. Dlaczego tego nie powstrzymali?Artykuł dostępny w subskrypcji

- Gdzie w pobliżu znajdę hodowlę psów? - pytam mieszkankę Raciborska, niewielkiej miejscowości między Wieliczką a Dobczycami.

Kobieta otwiera szeroko oczy i zawiesza się na dłuższą chwilę, patrząc mi prosto w twarz. Ponawiam pytanie. Po nim znów następuje chwila ciszy.

- Pan chce kupić stamtąd jakiegoś psa? - pyta zdumiona.

- Nie, jestem dziennikarzem.

- Uf... - wzdycha kobieta. I tłumaczy: - Bałam się, że pan chce. A mi serce się kraje, nie mogę patrzeć na krzywdę tych zwierząt. Wszyscy tu u nas dzwonią po służby, a ta hodowla dalej działa.

Kieruje mnie pod adres ogrodzony dość okazałym, zdobionym płotem. To chyba największa posesja w okolicy, z dużym domem pośrodku i garażem na tyłach. Na podjeździe stoi jeden samochód, za ogrodzeniem trzy kolejne, w tym czarne Audi najnowszej generacji z przyciemnianymi szybami. Taki model w salonie kosztuje minimum 250 tysięcy złotych.

O tym, że hodowane są tu psy, świadczy pięć dużych pudeł, postawionych jedno na drugim nieopodal furtki. Na boku każdego z nich znajduje się logo producenta karmy dla zwierząt.

Dzwonię kilkukrotnie, wracając na miejsce przez kolejną godzinę co kilkanaście minut. Nikt nie odpowiada.

A pytań, na które szukam odpowiedzi, jest sporo, bo to właśnie pod tym adresem funkcjonować ma fabryka szczeniąt - pseudohodowla, której lokalne służby nie potrafią zamknąć od około dekady. Psy, których nie udało się sprzedać, dla właścicieli stanowiły balast, którym nie warto się zajmować. Nie wychodziły z klatek, głodowały, często palił je ból sączących się ran.

Zwierząt doglądała mieszkająca tam rodzina - przede wszystkim 50-letni Mariusz Ś., ale też jego siostra i matka.

W Raciborsku byliśmy w środę, 4 lutego. Dwa dni później pseudohodowla została zlikwidowana. Od działaczy organizacji prozwierzęcych słyszymy: to efekt nacisku społecznego, który powstał po publikacjach dotyczących psów z Sobolewa, kontrolach patoschronisk i pytaniach dziennikarzy.

6 lutego na posesji zrobiło się tłoczno. Pojawili się policjanci, strażnicy miejscy, urzędnicy z wiceburmistrzem na czele, inspektorzy weterynarii i przedstawiciele organizacji prozwierzęcych. Podczas trwającej 10 godzin akcji zabezpieczono 149 psów, które trafiły pod skrzydła m.in. Fundacji dla Zwierząt Judyta, Fundacji dla Zwierząt La Fauna i do schroniska w Borku, prowadzonego przez Fundację Straż Obrony Praw Zwierząt.

Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego ze sportowcami
Siostra prezydenta, zaprzyjaźniony prawnik, młody deweloper i zanikające zdjęcia
Kacper Sulowski
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Tymi słowami przyćmił wszystko. "Wybrał złe miejsce i zły czas"
EUROSPORT
Siostry Katarzyna i Natalia zginęły w wynajmowanym mieszkaniu
Poszły się kąpać, po kilku minutach już nie żyły. Siostry zmarły w wynajmowanym mieszkaniu
WARSZAWA
Aplikacja mObywatel
Gawkowski: dostęp do KSeF przez mObywatela za kilka dni
BIZNES
Ukraina. Nocne ataki dronów w Odessie
"Na tę zimę Putin czekał od początku wojny"
Świat
Konferencja przedstawiająca "Ustawę Virginii", nazwaną na cześć jednej z ofiar Epsteina
Odpowiedzialność wobec "każdego, kto współdziałał z Epsteinem". "Idziemy po was"
Świat
Niezwykłe znalezisko w remontowanym Kinie Tęcza
Podczas wykopów znaleźli silnik z przełomu lat 20. i 30. XX wieku
WARSZAWA
kropka
"Kropka nad i" dotarła do listu. Przewodniczący klubu Polski 2050 komentuje
shutterstock_241853767_1
Radziwinowicz o tym, jak się żyje w Rosji: trudno, żeby sklepy w Moskwie nie były pełne
BIZNES
imageTitle
Z nieba do piekła. Fatalny występ Polski
EUROSPORT
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
PIT za 2025 rok. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina ważny termin
BIZNES
Katarzyna Kotula
Kotula: sąd potwierdził, że mówiłam prawdę
imageTitle
Starty Polaków w środę. Będzie wielka szansa na medal
EUROSPORT
Uszkodzona szyba samochodowa
Bryła lodu spadła na samochód. Kierowca w szpitalu
Szczecin
Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy w Tarnowie
Kibole zorganizowali "wsparcie duchowe" kolegi, rozpylili gaz przed sądem
Kraków
Noc pada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg. Czy pojawi się też za dnia?
METEO
WhatsApp Video 2026-02-10 at 17
Zderzenie tramwajów, 10 osób w szpitalu
WARSZAWA
Pożar punktu gastronomicznego w miejscowości Korytnica
Wybuch w lokalu gastronomicznym. Pracownicę wyniósł jeden z klientów
Łódź
imageTitle
Pobiegła z pieniędzmi do sędziów. Nie dali się przebłagać
EUROSPORT
biuro, biura, budynek
Hamowanie na rynku pracy. Polacy nie znajdują ofert w swoich okolicach
BIZNES
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Mniej mieszkań z drugiej ręki. Zmiany na rynku nieruchomości
BIZNES
Marznące opady
Alert RCB. "Uważaj"
METEO
imageTitle
Rywal polskiego kandydata do tytułu: Chcę cztery medale. Złote
EUROSPORT
Gołoledź w Szczecinie
Drugi stopień alarmów IMGW. Tam będzie bardzo ślisko
METEO
dziecko smartfon telefon ekran dzieci shutterstock_2330609743
Sześcioletni Tymek zadzwonił na 112 i uratował mamę. "Mamy małego bohatera"
Poznań
Śmiertelny wypadek na krajowej "50"
Tragiczny wypadek na krajowej "50". Dwie osoby nie żyją
WARSZAWA
wieś, Polska, budynki, zima
Popularny w Polsce program dopłat przejdzie kolejną zmianę
BIZNES
Interwencja policji podczas posiedzenia sądu w sprawie Fundacji Profeto, 10 lutego 2026 roku
Interwencja policji na rozprawie Fundacji Profeto. Kobieta wyprowadzona siłą
imageTitle
Ruszył pierwszy do cierpiącej Vonn. Zdradza szczegóły
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica