Psy biegały bez nadzoru i zachowywały się agresywnie. Interweniowała policja

Jak przekazał Łukasz Burek, rzecznik policji w Nowym Targu, policjanci z komisariatu w Rabce-Zdroju zostali wezwani do miejscowości Rdzawka w poniedziałek po godzinie 21.

- Według zgłoszenie poruszały się tam trzy agresywne psy, które zaatakowały innego psa. Patrol ujawnił te trzy psy zabezpieczył je do czasu, jak mieliśmy nadzieję, odnalezienia ich właściciela – przekazał rzecznik we wtorek.

Właściciel psa zachowującego się najbardziej agresywnie przyjechał i zabrał zwierzę. – W trakcie tej czynności dwa pozostałe psy według relacji, które zostały mi przekazane, bardzo mocno się uspokoiły i po prostu uciekły – mówi Burek.

We wtorek dzielnicowy z Rabki "podjął działania w celu odnalezienia psów i zidentyfikowania właścicieli".

