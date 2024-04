Sześcioletnie dziecko i dwie osoby dorosłe zginęły przygniecione przez drzewo

"W miejscowości Rabka-Zdrój (woj. małopolskie) trzy osoby (dwie dorosłe i dziecko) poniosły śmierć w wyniku przygniecenia przez drzewo powalone przez silny wiatr" - podała Państwowa Straż Pożarna. Do dwóch tragedii doszło też w Zakopanem.

Do tragedii doszło koło godziny 14.30. przy ul. Parkowej w Rabce-Zdroju. - Trzy osoby, w tym sześcioletnie dziecko, zginęły w poniedziałek przygniecione przez powalone pod naporem wiatru drzewo w Rabce-Zdroju - poinformował rzecznik małopolskiej straży pożarnej mł. kpt. Hubert Ciepły.

W wielkanocny poniedziałek w związku z huraganowym wiatrem małopolscy strażacy do godz. 14. interweniowali już 140 razy, w tym 53 razy w pow. tatrzańskim i 41 w pow. nowotarskim.Drzewo powalone w parku przez silny wiatr przygniotło dwoje dorosłych i sześcioletnie dziecko.

W całym kraju na skutek panujących warunków atmosferycznych strażacy odnotowali do godz. 15.00 około 300 interwencji, w tym 176 na terenie województwa małopolskiego i około 100 zdarzeń na terenie województwa śląskiego.

W Zakopanem zginęły dwie osoby

Do dwóch tragicznych wypadków doszło też dziś w Zakopanem.

Drzewo powalone przez silny wiatr przewróciło się na dziecko. Ranny chłopiec został przetransportowany do szpitala. Niestety dziecko zmarło.

"Przewróciło się kilkadziesiąt drzew"

O tym, jak trudne warunki panują w górach, opowiadała na antenie TVN24 para turystów, która była w poniedziałek w Dolinie Chochołowskiej: - Chodzimy od 40 lat po Orlej Perci. To co, zobaczyłem dzisiaj, było niewiarygodne. (...) Stwierdziliśmy, że rezygnujemy z pobytu. Wracając zauważyliśmy, że przewróciło się w jednym miejscu kilkadziesiąt drzew. Były powalone jedne na drugich. Nie dało się przecisnąć między gałęziami - mówił pan Janusz.

Ostrzeżenie nie na żarty

."Odradzamy dziś wszelkie wyjścia w Tatry. W górach wieje bardzo silny i porywisty wiatr, który dzisiaj się wzmaga. Na szlaki łamią się gałęzie i drzewa, co stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i życia. Nie kursują wozy konne do Morskiego Oka. (...) Zapewniamy, że to nie jest żart." - przekazał TPN w mediach społecznościowych.