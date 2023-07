Tragedia podczas przejażdżki quadem, nie żyje 12-latek. Policja przypomina: czterokołowiec to nie zabawka

Prokuratura bada okoliczności tragicznego zdarzenia we wsi Pyzówka w powiecie nowotarskim (woj. małopolskie), gdzie zginął 12-latek kierujący quadem. Do wypadku doszło, gdy chłopiec udał się na wycieczkę czterokołowcem po lesie.

Do tragedii doszło w środę (5 lipca) we wsi Pyzówka w powiecie nowotarskim. Wieczorem w trudno dostępnym terenie znaleziono ciało 12-latka, który - według ustaleń policji - kilka godzin wcześniej wybrał się quadem na wycieczkę do lasu. Zwłoki dziecka znaleźli jego rodzice, którzy - zaniepokojeni przedłużającą się nieobecnością syna - zaczęli go szukać.

- Najprawdopodobniej nastolatek, wjeżdżając na wzniesienie, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do jego wywrócenia. Przewracający się pojazd uderzył chłopca, który nie miał założonego kasku - relacjonowała rzeczniczka nowotarskiej policji Dorota Garbacz.

Quad dla dziecka. Co mówią przepisy?

Zdarza się, że dzieci otrzymują od swoich bliskich z okazji uroczystości takich jak pierwsza komunia święta prezent w postaci quada. Według przepisów to jednak o wiele zbyt młody wiek na pierwsze samodzielne przejażdżki czterokołowcem.

Pamiętajmy, że te czterokołowce to nie zabawka. Pojazdy tego typu również muszą być zarejestrowane, a jadąca nim osoba musi posiadać uprawnienia do kierowania. Apelujemy o rozwagę i ostrożność. Technika jazdy czterokołowcem jest specyficzna i bardzo łatwo dochodzi do jego wywrócenia, a od tego już tylko krok do tragedii.

Quady, w zależności od kilku zmiennych, mogą być traktowane według przepisów albo jako czterokołowce, albo jako czterokołowce lekkie. Czterokołowce to pojazdy samochodowe (z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla) przeznaczone do przewozu osób lub rzeczy. Jeśli pojazd przewozi osoby, jego masa własna nie może przekraczać 400 kilogramów. Jeśli rzeczy - 550 kilogramów.

Z kolei czterokołowiec lekki to pojazd, którego masa własna nie przekracza 350 kilogramów, a jego prędkość maksymalna sięga najwyżej 45 km/h.

Każdy taki pojazd poruszając się po drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu powinien być sprawny technicznie, zarejestrowany i ubezpieczony w zakresie OC, a kierujący takim pojazdem musi posiadać odpowiednie uprawnienia.

W przypadku czterokołowca wymagane jest prawo jazdy kategorii B1 lub B. Pierwsze z nich można uzyskać w wieku 16 lat, drugie - w wieku lat 18. Wymagania na czterokołowiec lekki są mniej restrykcyjne. Kierujący powinien posiadać przynajmniej prawo jazdy kategorii AM, które zastąpiło dawną kartę motorowerową. O takie uprawnienia można starać się w wieku 14 lat. Młodsze osoby nie powinny prowadzić żadnego quada.

Posiadacze kategorii prawa jazdy B1 lub B mogą prowadzić quady o dowolnej mocy i pojemności silnika.

"W przypadku, gdy dziecko doprowadzi do realnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego poprzez kierowanie takim pojazdem za zgodą rodziców lub innych osób dorosłych, osoby takie narażają się na odpowiedzialność karną, o czym mówi art. 96 Kodeksu wykroczeń oraz art. 160 Kodeksu karnego. Może za to grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności" - przestrzegają policjanci.

Jazda z dzieckiem na quadzie, środki bezpieczeństwa

Dzieci mogą jednak towarzyszyć kierującym jako pasażerowie, jednak w razie przewożenia dziecka w wieku do siedmiu lat prędkość quada nie może przekraczać 40 km/h.

Bez względu na wiek osób jadących quadem należy pamiętać, że jeśli w pojeździe nie ma zamkniętego nadwozia i pasów bezpieczeństwa, należy bezwzględnie używać w czasie jazdy kasków ochronnych.

"Nie wszystkie bezdroża można zdobywać quadem - np. na terenie parków narodowych wolno jeździć tylko drogami publicznymi i po wyznaczonych traktach. Złamanie zakazu wiąże się z karą aresztu do 30 dni albo grzywny do 5 tysięcy złotych. Trzeba też zwracać uwagę na znaki ustawione przy lasach - często zdarza się, że ograniczają one swobodę poruszania się po nich pojazdem" - podkreśla na swoich stronach policja.

Quadami nie można też wjeżdżać na autostrady i drogi ekspresowe.

