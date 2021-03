14-latek wybierał się z rodzicami do Turcji. Na lotnisku okazało się, że powinien być w izolacji

Rodzina pojawiła się na lotnisku w sobotę, by wsiąść do samolotu czarterowego lecącego do Antalyi. Jednak podczas kontroli granicznej wyszło na jaw, że jeden z podróżników, 14-letni chłopiec, w systemie figuruje jako osoba objęta izolacją domową. Do końca 10-dniowej izolacji został mu jeszcze tydzień.