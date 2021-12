Pies wpadł do rzeki, nie mógł się ruszyć. Pomogli strażacy

We wsi Przysietnica (Podkarpacie) do rzeki wpadł pies. Świadkowie wezwali na pomoc strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy w okolicy roznosili swoje kalendarze.

Pies owinięty w folię termiczną trafił do właścicielki

Udało się to strażakom. "Przetransportowaliśmy go do właścicielki gdzie czekało już na niego ciepłe pomieszczenie i późniejsza kontrola weterynaryjna" – czytamy we wpisie. Na załączonych zdjęciach widać, że pies na czas podróży został zabezpieczony folia termiczną, która zapobiegła dalszemu wychłodzeniu.