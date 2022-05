Przyleciała na swój ślub, trafiła za kratki. "Tak" może powiedzieć za trzy miesiące

Polska Straż Graniczna zatrzymała na lotnisku w podkrakowskich Balicach 30-letnią Polkę, która przyleciała z Londynu, by wziąć ślub. Kobieta była poszukiwana, bo nie stawiła się do odbycia kary 92 dni pozbawienia wolności.

Jak informuje karpacki oddział straży granicznej, prawne kłopoty problemy zaczęły się trzy lata temu od niezapłacenia grzywny. 30-latka nie ustąpiła pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z przeciwnego kierunku i doprowadziła do zderzenia z motocyklem. Sprawa skończyła się w sądzie, który zdecydował o grzywnie w wysokości 100 złotych. Kobieta jej nie zapłaciła, więc sąd zamienił tę karę na dwa dni aresztu.

Kolejnym przewinieniem kobiety było prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, za co usłyszała wyrok sześciu miesięcy ograniczenia wolności. Przez pół roku co miesiąc miała świadczyć 20 godzin nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Uchyliła się od wykonania również tej kary, wylatując do Londynu. Sąd zdecydował o zamianie prac społecznych na karę 90 dni pozbawienia wolności.