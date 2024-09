Przy parku znaleziono zwłoki. Osiem osób zatrzymanych

czytaj dalej

Dariusz Barski zjawił się w poniedziałek przed siedzibą Prokuratury Krajowej w Warszawie przy ulicy Postępu, jednak nie został wpuszczony do środka. Według niego to on dalej pełni funkcję prokuratora krajowego i w związku z tym powinno mu się umożliwić wykonywanie obowiązków. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że we wtorek Barskiego przyjmie w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda.