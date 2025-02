Przerobił motorower i rozpędził się do 160 kilometrów na godzinę, a film wrzucił do sieci

17-latek z powiatu bocheńskiego rozpędził się motorowerem do 160 kilometrów na godzinę, ponad trzykrotnie przekraczając w ten sposób dozwoloną prędkość. Nagranie z jazdy wrzucił do sieci.

Nagranie, które wzbudziło zainteresowanie policjantów, trafiło do sieci w grudniu ubiegłego roku. Policjanci rozpoczęli poszukiwania brawurowo poruszającego się kierowcy. Jak podają, nie tylko rozpędził się on do 160 km/h w obszarze, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50, ale też jechał slalomem, stwarzając zagrożenie dla jadących z naprzeciwka pojazdów.