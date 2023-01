Ze starszą kobieta nie było kontaktu. Strażacy weszli do mieszkania i znaleźli ciało

Strażacy weszli do mieszkania, znaleźli ciało

Na miejsce wezwana została straż pożarna, strażacy siłowo weszli do mieszkania. W jednym z pomieszczeń znaleźli martwą kobietę. - Na obecną chwilę nie wiemy, co było przyczyną śmierci 88-latki. Kobieta mieszkała sama, w jednym z pomieszczeń znaleziono nadpalone elementy wyposażenia mieszkania. Prawdopodobnie doszło do pożaru. Trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia - mówi nam policjantka.