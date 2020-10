W tym mieście bramy cmentarzy są otwarte. "Z powodu licznych uroczystości pogrzebowych"

"Nikt za to mandatu nie dostanie"

Otwarte są też bramy cmentarzy na terenie Przemyśla. Poinformował o tym na Facebooku prezydent Wojciech Bakun. Podkreślił, że rozporządzenie "nie obliguje władz miasta do zamykania bram cmentarzy (choćby ze względu na odbywające się pogrzeby)".

"W związku z tym, odpowiadając na liczne pytania Państwa w tej sprawie informuję, że BRAMY CMENTARZY POZOSTAJĄ OTWARTE zarówno dzisiaj (31.10) jak i w kolejnych dniach" - napisał w mediach społecznościowych Bakun. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>> Prezydent Przemyśla wyjaśnił, że odwiedzający nekropolie nie muszą obawiać się interwencji ze strony funkcjonariuszy straży miejskich. "(...) Straż Miejska została powołana po to żeby pomagać i pilnować porządku. Prosimy więc, żeby uważali Państwo czy chryzantemy za bardzo się nie sypią, a znicze nie dymią, ale gwarantuje, że nikt za to mandatu nie dostanie" - podkreślił we wpisie prezydent. CZYTAJ RAPORT TVN24.PL NA TEMAT KORONAWIRUSA