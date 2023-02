Sean Penn odwiedził budowę ośrodka dla uchodźców w Przemyślu. Organizacja aktora finansuje remont

czytaj dalej

Z terminalu Sabine Pass w Stanach Zjednoczonych wyruszył do Polski gazowiec, który realizuje dostawy LNG dla Grupy Orlen - poinformowało w niedzielę PGNiG. - Statek wiezie do Polski około 70 tysięcy ton skroplonego gazu ziemnego. W 2023 roku Grupa Orlen będzie miała do dyspozycji dwa statki do przewozu LNG zbudowane na jej potrzeby - zapowiedziano.