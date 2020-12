Zabarykadował się w pokoju z dzieckiem, policjanci negocjowali z nim sześć godzin. Trafi do aresztu

Negocjacje z 36-latkiem, które doprowadziły do uwolnienia dziecka, trwały sześc godzin i prowadzili je policyjni kontrterroryści. 4,5-latkowi nic się nie stało.

Jak podaje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu prok. Marta Pętkowska, Łukasz P. ze względu na stan zdrowia trafi do aresztu w szpitalu psychiatrycznym w Jarosławiu. Po zdarzeniu mężczyzna także od razu trafił do szpitala i do teraz przebywał w szpitalu psychiatrycznym w Żurawicy pod nadzorem policji.