13 marca proszowiccy policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do domu 70-letniego mieszkańca powiatu. Mężczyzna poinformował funkcjonariuszy, że do zdarzenia doszło podczas jego jednodniowej nieobecności. Z jego relacji wynikało, że sprawca albo sprawcy zerwali łańcuch z bramy wjazdowej na posesję, a następnie kłódkę z drzwi zabezpieczających do garażu i dostali się do wnętrza domu.