Oddział zakaźny miał być zamknięty, jest "w podwyższonej gotowości". Ale sprzętu brakuje

Jednak w tym samym czasie pojawiały się informacje, że koronawirus dotarł do Europy. I okazało się, że proszowicki oddział jest niezbędny. Wojewoda małopolski zdecydował o włączeniu go do listy 10 oddziałów w województwie, które mają podwyższoną gotowość. Oznacza to, że wojewoda może na przykład nakazać powiększenie obsady personelu lub zlecić szpitalom zwiększenie bazy łóżek zakaźnych.