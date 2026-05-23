Premier reaguje na rajd influencera. Minister zapowiada konsekwencje
Ukraiński influencer Andriy Gavryliv wjechał nad Morskie Oko swoją sportową Corvettą. Złamał w ten sposób zakaz wjazdu prywatnych pojazdów, który obowiązuje na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Policja ukarała go mandatem w wysokości 100 zł, choć taryfikator za takie wykroczenie przewiduje karę do 5 tysięcy zł.
Na to zdarzenie zareagował premier Donald Tusk.
"Rajd ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka budzi zrozumiałe oburzenie" - napisał premier na platformie X. "Zwróciłem się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich szczegółów tego zdarzenia i wyciągnięcie surowych konsekwencji" - dodał.
Niedługo później zareagował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. "Sprawca rajdu na Morskie Oko zostanie rozliczony. W związku z naruszeniem porządku publicznego na wniosek Policji trafi na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren RP na 5 lat. Łamanie prawa zawsze spotka się z ostrą reakcją" - poinformował.
Influencer został ukarany mandatem i przeprosił
Po fali krytyki Gavryliv tłumaczył, że jest tylko turystą i nie chciał zrobić nic złego. - Nie zauważyłem znaku - powiedział, dodając, że dopiero na miejscu miał się zorientować, że trasa prowadzi bezpośrednio nad Morskie Oko.
Influencer przeprosił za swoje zachowanie. - Wiem, że źle zrobiłem, że tam pojechałem, bo to rezerwat przyrody - powiedział.
W drodze powrotnej, przy wyjeździe z terenu parku na Polanie w Palenicy, został zatrzymany i ukarany mandatem w wysokości 100 zł oraz 8 punktami karnymi, choć - jak przekazał rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek - taryfikator za takie wykroczenie przewiduje karę nawet do 5 tys. zł.