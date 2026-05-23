Kraków Premier reaguje na rajd influencera. "Budzi zrozumiałe oburzenie"

Ukraiński influencer Andriy Gavryliv wjechał nad Morskie Oko swoją sportową Corvettą. Złamał w ten sposób zakaz wjazdu prywatnych pojazdów, który obowiązuje na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Policja ukarała go mandatem 100 zł, choć taryfikator za takie wykroczenie przewiduje karę do 5 tys. zł.

Na to zdarzenie zareagował premier Donald Tusk.

- Rajd ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka budzi zrozumiałe oburzenie - napisał premier Donald Tusk na platformie X. - Zwróciłem się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich szczegółów tego zdarzenia i wyciągnięcie surowych konsekwencji.

— Donald Tusk (@donaldtusk) May 23, 2026

Influencer został ukarany mandatem i przeprosił

Po fali krytyki Gavryliv tłumaczył, że jest tylko turystą i nie chciał zrobić nic złego. - Nie zauważyłem znaku - powiedział, dodając, że dopiero na miejscu miał się zorientować, że trasa prowadzi bezpośrednio nad Morskie Oko.

Influencer przeprosił za swoje zachowanie. - Wiem, że źle zrobiłem, że tam pojechałem, bo to rezerwat przyrody - powiedział.

W drodze powrotnej, przy wyjeździe z terenu parku na Polanie w Palenicy, został zatrzymany i ukarany mandatem w wysokości 100 zł oraz 8 punktami karnymi, choć - jak przekazał rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek - taryfikator za takie wykroczenie przewiduje karę nawet do 5 tys. zł.