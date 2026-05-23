Kraków

Premier reaguje na rajd influencera. "Budzi zrozumiałe oburzenie"

Influencer wjechał autem nad Morskie Oko
Elektryczne busy już jeżdżą do Morskiego Oka. Zainteresowanie nimi jest jednak małe (materiał z maja 2025 r.)
Źródło wideo: Marta Balukiewicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock/ tiktok.com/@gavryliv.andriy
Premier Donald Tusk zareagował na wjazd ukraińskiego influencera autem nad Morskie Oko. Zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o wyciągnięcie surowych konsekwencji.

Ukraiński influencer Andriy Gavryliv wjechał nad Morskie Oko swoją sportową Corvettą. Złamał w ten sposób zakaz wjazdu prywatnych pojazdów, który obowiązuje na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Policja ukarała go mandatem 100 zł, choć taryfikator za takie wykroczenie przewiduje karę do 5 tys. zł.

Na to zdarzenie zareagował premier Donald Tusk.

- Rajd ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka budzi zrozumiałe oburzenie - napisał premier Donald Tusk na platformie X. - Zwróciłem się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich szczegółów tego zdarzenia i wyciągnięcie surowych konsekwencji.

Influencer został ukarany mandatem i przeprosił

Po fali krytyki Gavryliv tłumaczył, że jest tylko turystą i nie chciał zrobić nic złego. - Nie zauważyłem znaku - powiedział, dodając, że dopiero na miejscu miał się zorientować, że trasa prowadzi bezpośrednio nad Morskie Oko.

Influencer przeprosił za swoje zachowanie. - Wiem, że źle zrobiłem, że tam pojechałem, bo to rezerwat przyrody - powiedział.

W drodze powrotnej, przy wyjeździe z terenu parku na Polanie w Palenicy, został zatrzymany i ukarany mandatem w wysokości 100 zł oraz 8 punktami karnymi, choć - jak przekazał rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek - taryfikator za takie wykroczenie przewiduje karę nawet do 5 tys. zł.

Źródło: tvn24.pl
Tomasz Kubik
Tomasz Kubik
Dziennikarz tvn24.pl
