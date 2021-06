"Lekarz z Jemenu" prosił o przelanie 40 tysięcy złotych. Góralka zawiadomiła policję

Z mieszkanką Małopolski skontaktował się mężczyzna, podający się za lekarza kończącego misję pokojową Organizacji Narodów Zjednoczonych w Jemenie. Mówił, że marzy o powrocie do Polski i osiedleniu się pod Tatrami. A potem poprosił o przelanie pieniędzy.

- Oszust korespondował z mieszkanką Podhala po polsku, prosząc o pomoc. Chciał zakończyć misję, przyjechać do Polski i spędzić resztę życia pod Tatrami. W międzyczasie miał nadać do niej paczkę zawierającą 130 tysięcy dolarów amerykańskich. Kobieta miała przelać na wskazane konto 40 tysięcy złotych, aby paczka z dolarami "przeszła" pomyślnie kontrolę celną - mówi rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. I dodaje: - Na szczęście, kobieta na czas zorientowała się, że ma do czynienia z oszustem. Mieszkanka Podhala, za namową znajomej, o sprawie powiadomiła policję.