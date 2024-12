Dwumetrowe zapadlisko w komórce lokatorskiej

czytaj dalej

Radosław Marzec, łódzki radny Prawa i Sprawiedliwości złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego klubu radnych. Zrobił to, jak napisał w piśmie do przewodniczącego rady miasta, dla "dobra formacji politycznej". Jego decyzja to pokłosie zamieszania w lokalnych strukturach Prawa i Sprawiedliwości. Marzec jest jednym z dwóch zawieszonych radnych.