Wygłodzony pies na działce strażaka ochotnika. Zwierzę było w stanie "wyniszczenia zagrażającego życiu"

Bella Ramsey, 19-letnia gwiazda serialu "The Last of Us", określiła się w wywiadzie w "The New York Times" jako osoba niebinarna. Młoda aktorka wyjaśniła, czym jest dla niej płynność płci. Opowiedziała także o swoich zmaganiach z internetowym hejtem i brakiem wiary w siebie.