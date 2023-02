Powiat wycofał się z deklaracji anty-LGBT. Radni zmienili poglądy? Nie, chodzi o pieniądze

Rada powiatu kolbuszowskiego (woj. podkarpackie) wycofała się z deklaracji anty-LGBT. Chodzi o dokument z 2019 roku w sprawie "powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową". Decyzja - jak przyznał w rozmowie z tvn24.pl starosta kolbuszowski - nie była jednak spowodowana zmianą poglądów wobec osób nieheteronormatywnych, a wizją utraty unijnych pieniędzy.

Powiat 22 sierpnia 2019 roku zdecydowaną większością głosów przyjął deklarację "w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową". W dokumencie, który można znaleźć na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej czytamy, że rada powiatu przyjęła deklarację "kierując się dobrem wspólnym, troską o rodzinę oraz poszanowaniem zasad Konstytucji RP".

"Radykałowie dążący do rewolucji kulturowej w Polsce atakują wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorców. Wyrażając sprzeciw wobec tego projektu, pragniemy podkreślić, że u podstawy naszego stanowiska nie stoi brak szacunku dla godności wyżej wspomnianych osób, ale troska o dobro wspólne całego społeczeństwa, a zwłaszcza o poszanowanie praw rodziców i dzieci" - czytamy w dokumencie.

I dalej: "Nie damy narzucić sobie wyolbrzymionych problemów i sztucznych konfliktów, które niesie ze sobą ideologia LGBT. proponowane alternatywne wizje człowieka nie liczą się z prawdą o ludzkiej naturze, a odwołują się jedynie do wymyślonych ideologicznych wyobrażeń. Nie tylko są całkowicie obce europejskiej cywilizacji ale - gdyby miały stać się podstawą normy społecznej - byłyby zagrożeniem dla naszego kontynentu."

W deklaracji czytamy też, że radni nie godzą się na "sprzeczne z prawem instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach (tzw. latarników )." "Będziemy strzegli prawa do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców. Zrobimy wszystko, aby do szkół nie mieli wstępu gorszyciele zainteresowani wczesną seksualizacją polskich dzieci" - zapewnili samorządowcy w dokumencie.

Na koniec zapewnili, że w swojej samorządowej działalności będą wierni "tradycji narodowej i państwowej". Tak sformułowany dokument poparło wówczas 14 z 15 radnych.

Uchwała została uchylona 15 głosami 26 stycznia 2023 roku.

Starosta kolbuszowski: głównym powodem były finanse

Punkt dotyczący uchylenia dokumentu uderzającego w środowisko osób LGBT został wprowadzony do porządku obrad w ostatniej chwili, już w trakcie sesji. O tym, co wpłynęło na decyzję o uchyleniu dokumentu starosta wypowiada się niechętnie. - Jeżeli ma szkodzić (deklaracja - red.), to żeśmy uchylili - twierdzi Józef Kardyś, starosta kolbuszowski w rozmowie z tvn24.pl.

Jak przyznaje poglądów nie zmienił, ale zarówno on jako starosta, jak i rada powiatu, muszą kierować się "dobrem ogółu". - Głównym powodem był powód finansowy, jeśli chcemy rozwijać powiat musimy mieć na to pieniądze - podkreśla starosta.

Za uchyleniem deklaracji zagłosowało 13 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu, jedna zagłosowała, aby stanowisko rady pozostało aktualne.

Starosta kolbuszowski w rozmowie z portalem tvn24.pl nie chce odnosić się do treści deklaracji przyjętej przez radę powiatu w 2019 roku. - Takie było wówczas nasze stanowisko i takie przyjęliśmy - stwierdza.

Aktywista: uchylając uchwałę zapobiegli utracie unijnych funduszy

Wątpliwości co do motywów, jakimi kierowała się rada powiatu w Kolbuszowej, nie ma Jakub Gawron, aktywista z Rzeszowa walczący o prawa osób LGBTQ. - Kolbuszowscy radni uchylając uchwałę, zapobiegli blokadzie dostępu ich powiatu do unijnych funduszy. W mijającej perspektywie finansowej powiat kolbuszowski pozyskał 38 milionów złotych z unijnych funduszy - wskazał aktywista w rozmowie z portalem tvn24.pl.

Rocznie to około pięć milionów złotych, które powiat kolbuszowski dostawał z UE na realizację różnych projektów. - Najwyraźniej władze powiatu dostały z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wyraźny sygnał, że z powodu ich uchwały wzywającej do bezprawnej dyskryminacji organizacji działających na rzecz społeczności LGBTQIA powiat kolbuszowski będzie odrzucany w naborach do projektów unijnych - skwitował aktywista.

Reakcja Unii Europejskiej na uchwały anty-LGBT

W grudniu 2019 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potępił przyjmowanie uchwał o przeciwdziałaniu ideologii LGBT, wskazując na ich dyskryminujący charakter i wezwał polskie samorządy do ich uchylenia. Jednocześnie PE zaapelował do Komisji Europejskiej o zweryfikowanie, w jaki sposób te samorządy wydają unijne pieniądze. Dla wielu samorządów, które przyjęły uchwały, deklaracje czy stanowiska dyskryminujące społeczność LBGTQ oznaczało to stratę unijnych milionów, dzięki którym samorządy mogły rozwijać infrastrukturę drogową, inwestować w oświatę czy zdrowie.

Nie tylko Unia, ale także Norwegia powiązała mechanizm wypłat pieniędzy z tzw. funduszy norweskich z przestrzeganiem praw do godności i wolności wszystkich jednostek.

RPO: uchwały niezgodne z Konstytucją i powszechnie obowiązującym prawem

O uchylenie uchwał, deklaracji i stanowisk anty-LGBT w 2020 roku zaapelował ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Stanął na stanowisku, że są one niezgodne z Konstytucją i powszechnie obowiązującym prawem, bo dyskryminują osoby nieheteronormatywne i transpłciowe, wykluczając je ze wspólnoty samorządowej, ograniczają ich prawa i wolności.

Zaskarżył też powiat rycki, województwo lubelskie, Niebylec, powiat tarnowski, Lipinki, Istebną, Klwów, Serniki i Osiek do sądów administracyjnych. Sąd rozpatrzył do tej pory cztery skargi w sprawach Istebnej, Klwowa, Serników i Osieka i nakazał uchylenie uchwał. Pozostałe pięć nadal czeka na rozpatrzenie.

Homofobiczne uchwały na Podkarpaciu w ostatnich latach wycofały samorządy: Nowej Dęby, Nowej Sarzyny, Przeworska, powiatu lubaczowskiego, powiatu rzeszowskiego, Dębicy, Markowej, Przemyśla, gminy Zarzecze oraz Sejmik Województwa Podkarpackiego.

Autor:ms/ tam

Źródło: tvn24.pl