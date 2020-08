Pouczają, a tych bez masek wypraszają. Kontrole w krakowskim MPK

Kontrole w Krakowie mają potrwać do końca tygodnia. Jednocześnie policja i MPK apelują do podróżujących, aby pamiętali o obowiązku zakrywania ust i nosa. Z obserwacji pasażerów wynika, że niektórzy zasłaniają usta, ale o nosie zapominają. Dotychczas kontrolerzy pouczyli 71 osób.

Pouczają i wypraszają

Rozpoczęcie kontroli noszenia przez pasażerów maseczek to efekt skarg i apeli, które trafiają do MPK. Pasażerowie skarżą się, że część osób nie stosuje się do rozporządzenia rządu, które nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa podczas podróży komunikacją miejską. "Niestety, nie wystarczyły przypomnienia wyświetlane na monitorach zamontowanych w pojazdach i komunikaty głosowe emitowane z głośników" – podało we wtorek MPK na swojej stronie internetowej.