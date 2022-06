Potrącenie na parkingu przed kościołem. Dziecko zabrane do szpitala

czytaj dalej

W nocy z wtorku na środę polskiego czasu wyemitowany został kolejny odcinek "America’s Got Talent", pierwowzoru programu "Mam talent!". Wystąpiła w nim Sara James, nastolatka z Polski, i tak oczarowała jury oraz publiczność, że Simon Cowell nacisnął swój złoty guzik. Oznacza to, że Sara przechodzi bezpośrednio do transmitowanych na żywo półfinałów.