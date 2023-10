Ogień sięgał dachu, zabytkowy budynek mógł spłonąć. "Brakuje słów, żeby nazwać zło i głupotę"

Jak przekazał we wtorek w komunikacie aspirant sztabowy Roman Wieczorek, oficer prasowy zakopiańskiej policji, 3 października nad ranem na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie doszło do pożaru drewnianego zabytkowego budynku.

Zatrzymany 47-latek. Prowadzi "wędrowny tryb życia"

"Na szczęście zadziałał alarm, pracownik GOK-u szybko zainterweniował i ugasił ogień gaśnicą pianową - tym samym doszło do miejscowego uszkodzenia budynku (nadpaleniu uleglo kilka płazów oraz kilka desek na werandzie), a sam budynek ocalał" - przekazała wójt gminy Anita Żegleń. We wpisie na Facebooku pokazała zdjęcia zniszczeń.

- Okazał się nim 47-latek pochodzący z województwa kujawsko-pomorskiego, który od jakiegoś czasu prowadząc wędrowny tryb życia przebywał na terenie Gminy Poronin - przekazał w komunikacie asp. Wieczorek. W rozmowie z tvn24.pl podkreślił, że "jest to osoba znana tatrzańskim policjantom". - Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna ten działał pod wpływem wzburzenia i był pod wpływem alkoholu - wyjaśnił policjant.

Podpalenie Wańkówki. Wójt o naprawie szkód

"Sprawa zostala również przekazana do konserwatora zabytków. Nasza Wańkówka to obiekt zabytkowy klasy A o bezcennej wartości. Wierzę, że sprawca, który został już ujęty, będzie przykładnie ukarany. Za popełnienie tego rodzaju przestępstwa grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Po zakończeniu czynności przez odpowiednie służby przystąpimy do naprawy szkod" - czytamy we wpisie samorządowczyni.