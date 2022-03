Szukają kierowcy "jasnej ciężarówki", który śmiertelnie potrącił pieszego i odjechał

czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu brytyjskiej stacji BBC. Wyraził opinię, że prezydent Rosji Władimir Putin w obecnej sytuacji może być skłonny do wszystkiego, nawet do użycia broni chemicznej. - Wszyscy mają nadzieję, że nie odważy się tego zrobić. Ale jeśli użyje broni masowego rażenia, to będzie to zmiana całej sytuacji - ocenił Duda.